Schreibt Lewis Capaldi wieder für Rita Ora?

Rita Ora und Lewis Capaldi wollen es anscheinend nochmal machen. Sie wollen an den Erfolg von Ritas Song „How To Be Lonely“ anknüpfen. Den hat nämlich unter anderem Lewis Capaldi geschrieben.

Jetzt arbeiten die beiden Berichten zufolge erneut zusammen. Der 29-Jährige und die 24-Jährige wurden im selben Studio gesehen. Ein Insider verriet „The Sun“: „Dies könnte die Entstehung von etwas ganz Besonderem sein. Für Großbritannien sind sie zwei der größten Namen in der Musik, die momentan Songs machen.“

Rita Ora ist übrigens der Meinung, dass ein Mädchen manchmal Juwelen braucht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos