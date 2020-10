Sean „Diddy“ Combs gründet eigene Partei

Wenn es nach Rapper Sean „Diddy“ Combs geht, darf Donald Trump die Präsidentschaftswahl in den USA in zwei Wochen nicht gewinnen. Um das zu verhindern, hat der 50-Jährige kurzerhand eine eigene Partei gegründet. Das verriet er via „Twitter“. Dort schrieb er: „Die aller erste Priorität ist es, Trump aus dem Amt zu bringen. Er muss gehen. Wir können nicht zulassen, dass dieser Mann weiterhin versucht, uns zu teilen. Die Menschen, die die größte Verantwortung tragen und Angst vor dem Tod dieses Mannes haben sollten, sind Weiße. Wir stehen kurz vor einem Rassenkrieg.“

In einem weiteren Tweet schrieb er: „Also starte ich eines der kühnsten Dinge, die ich je gestartet habe. Ich gründe eine schwarze politische Partei mit einigen jungen schwarzen gewählten Beamten und Aktivisten. Sie heißt OurBlackParty. Es spielt keine Rolle, ob Sie Republikaner oder Demokrat sind.“

Sean „Diddy“ Combs bezeichnet die kommende US-Wahl übrigens als Entscheidung über Leben und Tod.

