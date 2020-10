Selena Gomez bringt Wahl-Kollektion raus

Selena Gomez möchte, dass alle US-Bürger wählen gehen. Um möglichst viele zu erreichen, hat sie jetzt mit „Dover Street Market“ zwei Stücke für eine einzigartige Kollektion entworfen.

Der 28-jährige Popstar präsentiert: ein schwarzer Hoodie und ein passendes weißes T-Shirt. Darauf steht: „When We All Vote“. Adrian Joffe, Präsident von „Dover Street Market“, sagte in einer Erklärung über das Projekt: „Es ist eine einzigartige Ehre und Quelle großer Freude, Teil dieses Projekts zu sein und es ist so bewegend zu sehen, dass unsere Community und Freunde so leidenschaftlich daran arbeiten, die Wichtigkeit des Wählens hervorzuheben.“

Der Erlös geht übrigens direkt an „When We All Vote“. Die Organisation setzt sich dafür ein, dass die Wahlbeteiligung in ganz Amerika hoch ist.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos