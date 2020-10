Selena Gomez feiert „Lose To Love Me“-Jubiläum

Selena Gomez hat für all ihre Fans eine Überraschung. Und zwar feiert sie den einjährigen Geburtstag ihres Hits „Lose To Love Me“. Der persönliche Song, in dem sie die Trennung von Justin Bieber verarbeitet, ist für Gomez ein ganz besonderer.

Daher hat sie via „Instagram“ angekündigt: „Es ist fast ein Jahr her, dass ich einen meiner wichtigsten Songs meiner Karriere veröffentlicht habe und mein erster ‚Billboard Nummer 1‘-Hit: ‚Lose To Love Me‘. Um das mit euch zu feiern, ist hier die bisher unveröffentlichte Demoversion, nach der so viele von euch gefragt haben.“

Selena Gomez hat übrigens gesagt, dass sie keine Songs mehr über Justin Bieber schreiben wird.

Foto: (c) PR Photos