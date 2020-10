Selena Gomez geht mit 28 zum ersten Mal wählen

Selena Gomez spricht über ihr erstes Mal – an der Wahlurne. Via „Instagram“ gestand die Sängerin und Schauspielerin, dass sie, obwohl schon 28 Jahre alt, tatsächlich in diesem Jahr zum aller ersten Mal an einer Wahl teilgenommen habe. Zuvor habe sich die 28-Jährige nie die Mühe gemacht, an die Wahlurnen zu gehen, da sie das Gefühl hatte, dass ihre Stimme nicht besonders zählte. Ihre Meinung hat sich nun aber geändert.

Die „Rare“-Interpretin schrieb: „Ich werde das offen sagen, weil ich mich nie gefühlt habe – und das ist so wahr – als würde meine Stimme zählen. Aber jede kleine Sache zählt, also denke ich nur, dass einige Leute in den Kopf bekommen müssen, was wirklich wichtig ist. Dieses Mal denke auch ich anders darüber und will sich in Zukunft mehr mit Politik beschäftigen.“

Bereits seit Monaten rufen immer wieder Stars und Prominente ihre Fans dazu auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen und an den US-Wahlen am 3. November teilzunehmen.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos