Selena Gomez hat Lust auf eine knallharte Film-Rolle

Selena Gomez träumt von einer Rolle als Action-Heldin. Im Gespräch mit dem „New!“-Magazin sagte die 28-jährige Sängerin und Schauspielerin: „Ich dachte schon immer, dass es Spaß machen würde, einen richtigen Badass-Charakter zu spielen. Ich blicke jemanden wie Charlize Theron in ‚Mad Max: Fury Road‘ an und denke ‚Das sieht nach so viel Spaß aus!‘“

Gomez betont in dem Interview aber auch, dass sie „Disney“ eine Menge“ zu verdanken hat und betont: „Dort habe ich zum ersten Mal verstanden, wie ich eine Plattform haben und sie zum Guten verwenden kann. Sie waren sehr klar darin, dass sie wollten, dass ihre Leute gute Vorbilder sind und ich bin dankbar dafür.“

Als Schauspielerin ist die 28-Jährige den Fans vor allem dank ihrer „Disney“-Rollen wie in „Die Zauberer vom Waverly Place“ bekannt.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos