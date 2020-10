Selena Gomez schwärmt von Demi Lovato

Selena Gomez steht voll und ganz hinter Demi Lovato. Die hat erst letzte Woche ihre Verlobung mit Max Ehrich aufgelöst. Dann sind Screenshots aufgetaucht, auf denen Max Selena seine Liebe gesteht, doch die Sängerin hält zu ihrer ehemals besten Freundin Demi.

In einem „Google“-Video spricht Selena über ihre Lieblingssongwriter. Sie sagte: „Ich denke, wir haben momentan einige der besten Songwriter überhaupt in unserer Generation: Dua Lipa, Ariana Grande, Taylor Swift und Demi Lovato! Das macht mich so glücklich.“

Was für eine tolle Anerkennung. Demi hatte nur einen Tag zuvor ihre neue Single „Still Have Me“ veröffentlicht und damit sofort Platz eins in den „iTunes“-Charts ergattert.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos