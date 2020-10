Shania Twain ist Lady Gaga-Fan

Shania Twain ist begeistert von der Arbeit von Lady Gaga: egal ob Filme, Musik oder andere Projekte.

In ihrem Podcast „Home Now Radio“ schwärmte die 55-Jährige: „Sie macht so viele ungewöhnliche, bemerkenswerte, künstlerische, unerwartete Dinge in ihren Videos, in ihren Live-Auftritten, ihrer künstlerischen Leitung, ihrer Mode.“ Dabei lobte sie vor allem ihren Film „A Star Is Born“ und den Soundtrack „Shallow“. Sie sagte weiter: „Und dann bekommt sie eine Schauspielrolle, eine Hauptrolle. (…) ‚A Star Is Born‘ war ein großer Kassenschlager und Lady Gaga gewann den Oscar für den besten Original-Sound für ‚Shallow‘. Das ist ein Klassiker. Diesen Song wird es auch noch in den kommenden Generationen geben.“

Shania Twain ist übrigens nicht nur Fan von Lady Gaga, sondern auch von Miley Cyrus. Die kennt sie schon ziemlich lange.

Foto: (c) PRN / PR Photos