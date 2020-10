Shania Twain kennt Miley Cyrus seit …

Shania Twain ist ein Riesenfan von Miley Cyrus. In ihrem Podcast „Home Now Radio“ sagte sie, dass sie stolz darauf sei, dass Miley es vom Disney-Star zur globalen Pop-Sängerin geschafft habe. Und die „Man! I Feel Like a Woman“-Sängerin kennt Cyrus schon ganz schön lange, quasi seit Tag eins.

Die 55-Jährige erzählte von einem Treffen mit Mileys Vater: „Ich erinnere mich immer an Billy Ray Cyrus, der auf einer Plattenlabelparty nur mit Künstlern des Labels ging. Und er kam mit dieser schönen, großen, schlanken, blauäugigen Schönheit herein. Und in dieser Nacht sagte er, dass sie schwanger seien. Um es kurz zu machen: ich kann nicht glauben, dass dieses kleine Mädchen so groß geworden ist.“

Shania Twain glaubt übrigens, dass Frauen schwerer Anerkennung für ihren Erfolg bekommen als Männer.

