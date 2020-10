Sharon Stone: Sie hat ihre „Basic Instinkt“-Rolle mit eiskaltem Kalkül geplant

Sharon Stone hat sich dem Projekt „Basic Instinct“ strategisch und mit viel Kalkül genähert. Um in Betracht gezogen zu werden, ließ sie die Hüllen fallen. Das verriet die 62-Jährige in der Talkshow von Kollegin Drew Barrymore.

Stone sagte: „Ich fand, dass es die richtige Rolle für mich war, und ich wusste, was ich tun musste, um sie zu bekommen. Weil ich den Film machen wollte, beschloss ich, in den ‚Playboy‘ zu kommen.“ Im Juli 1990 posierte sie schließlich unbekleidet für das Männermagazin. Kurze Zeit später hatte sie den Film-Deal in der Tasche

Durch ihre Rolle in dem Erotikthriller von 1992 avancierte Sharon Stone für viele zum Sexsymbol.

