Shawn Mendes mit neuem Album

Was eine Überraschung! Alle, die sehnsüchtig auf neue Musik von Shawn Mendes warten, können sich freuen. Denn im Dezember kommt ein neues Album von dem 22-Jährigen.

Auf „Instagram“ verkündete er die Nachricht. Er schrieb: „Ich weiß, es war ein wirklich beängstigendes Jahr für alle. Also sende ich euch allen einen Eimer voller Liebe. Ich habe ein Album geschrieben. Es heißt ‚Wonder‘. Es fühlt sich wirklich so an, als wäre ein Stück von mir auf Papier geschrieben worden und in ein Lied eingeflossen. Ich habe versucht so real und ehrlich zu sein wie nie zuvor. Es ist eine Welt und eine Reise und ein Traum und ein Album, das ich schon sehr lange machen wollte.“

Das Album kommt übrigens am 4. Dezember. Und für diejenigen, die diese zwei Monate nicht warten können, kommt am kommenden Freitag (02.10.) die erste Single raus.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos