Shawn Mendes singt nie für Camila Cabello

Shawn Mendes und Camila Cabello sind das Traumpaar der Musikbranche schlechthin. Doch Shawn hat trotz der langen Zeit, die die beiden bereits miteinander verbracht haben, eine kleine Unsicherheit in der Beziehung. Er kann nicht alleine vor Camila singen und das, obwohl er schon vor tausenden von Menschen performt hat.

In der „The Kyle and Jackie O Show“ sagte er: „Du singst garantiert nicht einfach so für deine Freundin, vor allem nicht, wenn deine Freundin ebenfalls Sängerin ist.“ Hat der 22-Jährige etwa Angst vor Kritik seiner Freundin? Was genau dahinter steckt, behielt Shawn aber für sich.

Er sagte, dass Camila und er lieber zusammen Musik hören, als füreinander zu singen.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos