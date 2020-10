Shitstorm für Rihanna

Vor wenigen Tagen präsentierte Rihanna in ihrer zweiten „Savage x Fenty Fashion Show“ ihre neusten Dessous. Viele lobten die Show als Parade-Beispiel für Offenheit gegenüber Menschen verschiedener Körpergrößen, Ethnien und Identitäten.

Doch es gab auch Kritik und zwar für die Songauswahl, die Rihanna in ihrer Show laufen ließ. Im Speziellen handelt es sich um den Song „Doom“ der Künstlerin Coucou Chlou. In dem Song sind einige Zeilen der islamischen Hadith zu hören. Bei der Hadith handelt es sich laut islamischer Tradition um die Übertragung der Weisheiten und Handlungen des Propheten Mohammeds. Speziell die in „Doom“ gesampelten Verse beziehen sich angeblich auf die Endzeit und den Tag des Gerichts. Die Abänderung in dem „Savage x Fenty“-Song sahen daher viele Internet-Userinnen und User als eine Aneignung oder Verachtung islamischer Werte. Auf „Twitter“ beschuldigten einige Rihanna persönlich für diesen Verstoß gegen ihren Glauben.

