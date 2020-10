Sido plant ein Weihnachtskonzert in Berlin

Sido musste aufgrund der Coronapandemie seine geplante Weihnachtstour auf den Winter 2021 verschieben. Dennoch plant er ein Weihnachtskonzert für seine Fans in der Berliner Wuhlheide. Am 19. Dezember soll das Ganze stattfinden. Das berichtet „Musik Express“. Das Weihnachtsshow-Spezial solle eine Open Air-Veranstaltung werden, Sido ruft seine Fans also dazu auf: „Zieht euch warm an“.

Mit dabei sollen Überraschungsgäste aus der Musik- und Unterhaltungswelt sein und mit ihrer geballten Power dem Publikum Laune auf die Feiertage machen. Ein „ausgeklügeltes Hygienekonzept“ soll dafür sorgen, dass keiner gefährdet ist sich anzustecken und dass sich alle im Publikum wohlfühlen. Genaue Angaben gibt es bislang noch nicht dazu, aber mit Mund-Nase-Schutz sowie genug Abstand zueinander darf gerechnet werden.

Der Vorverkauf ist exklusiv auf „eventim.de“ gestartet.

Foto: (c) Murat Aslan / Universal Music