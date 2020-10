Sinéad O’Connor: Musikalische Briefe an ihre Kinder

Mutter zu sein, hat die Songs auf Sinéad O’Connors kommendem Album „No Veteran Dies Alone“ inspiriert. Die Platte soll allerdings nicht vor 2022 erscheinen, berichtet der „Rolling Stone“.

Der Zeitschrift sagte die Sängerin dazu: „Ich schreibe mehr über persönliche Belange, da ich eine Mutter bin. Die Platte ist wie Briefe an meine Kinder. Die Songs sind sehr unterbewusst. Ich weiß nicht, was der Tonus der gesamten Platte sein wird, aber das ist, was ich soweit habe.“

Als ersten Vorgeschmack darauf hat O’Connor das Cover „Trouble of the World“ von Mahalia Jackson veröffentlicht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos