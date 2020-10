„Slipknot“ planen neues Album

Da kann einer wohl nicht genug bekommen. Gerade einmal drei Tage ist es her, als Corey Taylor sein allererstes Soloalbum veröffentlicht hat und schon spricht er von neuen Projekten. Dieses Mal geht es um „Slipknot“. Vergangenes Jahr erfreuten sie ihre Fans mit ihrem jüngsten Werk „We Are Not Your Kind“. Scheinbar bereiten sich die neun Maskierten auf ein weiteres Album vor. Ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass die Band seit „Vol. 3: (The Subliminal Verses)“ im Schnitt vier Jahre und länger für ein Album gebraucht hat.

Im Gespräch mit „That Jamieson Show“ erzählte Corey Taylor jetzt: „Ich habe erst kürzlich mit Clown [Perkussionist bei ‚Slipknot‘] darüber gesprochen, was wir machen könnten. Denn wir haben uns darüber unterhalten, wie unser nächstes Album klingen sollte. Er ist gerade wieder richtig schräg drauf, was großartig ist. Ich liebe es, wenn er dieses verrückte Gedankengut hat, weil ich weiß, dass ich dann etwas hören werde, was ich noch nie zuvor gehört habe. Er ist so abartig kreativ und das inspiriert wiederrum Jim [Gitarrist]. Dann kommt alles zusammen. Das ist so großartig, ich kann es kaum abwarten.“

Die Kommentare von Corey Taylor vor ein paar Wochen im Gespräch mit „Kaaos TV“ scheinen also vergeben und vergessen.

Foto: (c) Warner Music / Alexandia Crahan Conway