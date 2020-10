Sohn von Pink mit falschem Billboard Music Award

Früh übt sich, denkt sich der Sohn von Pink. Mit einer Flasche Vitamin Wasser und einer zweiten Flasche Wasser übt Jameson die beste Pose, einen Award zu halten.

Pink postete ein Bild davon und schrieb: „Das ist Jamo, wie er so tut, als würde er einen Billboard Music Award halten. Ich finde die Ähnlichkeit ist unheimlich.“ Der Kleine muss jetzt aber gar nicht mehr Flaschen als Attrappe benutzen, sondern kann mit einem echten Award üben. Pink wurde bei der Preisverleihung am 14.10. nämlich in der Kategorie „Beste Tour“ ausgezeichnet.

Jameson ist übrigens auch musikalisch wie seine Mama und denkt sich kuriose Songtexte über versteckte Nuggets aus.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos