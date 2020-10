Sophie Turner und Joe Jonas: Erstmals mit Baby unterwegs

Seit zwei Monaten sind Sophie Turner und Joe Jonas glückliche Eltern einer kleinen Tochter.

Bislang hielten sie sich damit sehr bedeckt. Sie versuchen ihren Nachwuchs so gut es geht von der Öffentlichkeit abzuschirmen. Doch jetzt wurden sie bei einem gemeinsamen Familien-Spaziergang doch von Paparazzi abgelichtet. Die Aufnahmen liegen der „Daily Mail“ vor und zeigen die jungen Eltern unterwegs in Los Angeles – vorbildlich mit Mund- und Nasenschutz. Die Kleine liegt in einem Kinderwagen und ist so gut vor den neugierigen Fotografen geschützt. Für den Ausflug trug Sophie eine Leggins und ein knappes T-Shirt, Joe setzte auf eine schwarze Jeans und ein gelbes Karohemd.

Auch zu sehen waren Joes pinke Haare, die er sich für den guten Zweck so gefärbt hat.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos