Stefanie von „Silbermond“: Auf eine Waffel mit …

Eine Waffel geht immer, zwei auch, drei sowieso. Und zum Waffeln essen ist Stefanie Kloß eingeladen, aber bei wem?

In ihrer „Instagram“-Story zeigt sie eingepackte Waffeln. Darauf steht: „Liebe Stefanie, desinfizierte Grüße und viel Spaß!“ Dabei stellt die Sängerin die Fragen: „Wo bin ich? Und mit wem?“ Die Antwort gibt es danach ebenfalls in der „Instagram“-Story: Stefanie ist zu Gast in Barbara Schönebergers Podcast „Mit den Waffeln einer Frau.“ Zu hören gibt´s die Folge Ende Oktober.

Seit kurzem gibt es übrigens eine neue Single von „Silbermond“.

Foto: (c) Sony Music / Miriam Ritler