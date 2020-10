Stevie Nicks: Neuer Song mit Dave Grohl

Stevie Nicks hat seit wenigen Tagen einen neuen Song am Start, die Single „Show Them The Way“. Und dabei wurde sie von keinem Geringeren als Dave Grohl von den „Foo Fighters“ am Schlagzeug unterstützt.

Der Song ist das erste neue Stück der Musiker seit ihrem 2014 erschienenem „24 Karat Gold: Songs from the Vault“, berichtet der „Rolling Stone“. Die Single beruht laut der Sängerin auf einem Traum aus dem Jahr 2008, in dem sie auf einer Benefizveranstaltung auftrat, auf der Dr. Martin Luther King Jr., John Lennon, John Lewis, John F. Kennedy und Bobby Kennedy zu Gast waren.

Das passende Video dazu soll bald folgen.

Foto: (c) Warner Music