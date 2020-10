Stevie Nicks würde eine ältere Version von Harry Styles daten

Stevie Nicks und Harry Styles arbeiten seit ein paar Jahren eng zusammen. Trotz des Altersunterschieds verstehen sich die 72-Jährige und der 26-Jährige gut.

Im Gespräch mit der „Los Angeles Times“ antwortete sie auf die Frage, ob sie mit einer älteren Version von Harry ausgehen würde: „Nun, das wäre eine gute Sache. Ich würde nämlich niemals mit ein paar Freunden in eine Bar gehen und darauf warten, dass ein paar verrückte Typen uns auf ein Getränk einladen.“ Die Sängerin betonte, dass sie momentan nicht nach Liebe sucht. Wenn es so wäre, würde sie aber niemals eine Dating-App verwenden. Sie sagte: „Wenn ich 30, 40 oder 50 Jahre alt wäre, würde ich niemals eine Dating-App nehmen. Ich finde, das ist total verzweifelt. Ich gucke so viele Krimis. Trifft man sich dann mit einem Axtmörder oder so?“

Dua Lipa würde übrigens gerne eine „Supergruppe“ mit Miley Cyrus und Stevie Nicks gründen.

