Stevie Wonder veröffentlicht Song nach 52 Jahren

In dieser Woche hat Stevie Wonder gleich zwei neue Songs rausgebracht. Grund dafür ist die Gründung eines eigenen Plattenlabels.

Auf einer Pressekonferenz enthüllte der 70-Jährige, dass er „Where Is Our Love Song“ schon mit 18 Jahren geschrieben habe. Für ihn war es jetzt die richtige Zeit, dieses Lied mit allen zu teilen. Er sagte: „Dann kam dieses Jahr. Mit all der Verwirrung und dem Hass und dem Osten gegen den Westen, links gegen rechts. Es ist nur eine harte Pause.“

Stevie Wonder verlässt sein Plattenlabel übrigens nach fast 60 Jahren. Er war erst elf Jahre alt, als er bei dem legendären Label unter Vertrag genommen wurde.

