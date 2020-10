Sting von Prince Albert II für Umwelt-Einsatz geehrt

Sting ist für sein Umwelt-Engagement ausgezeichnet worden. Wie der „Hollywood Reporter“ berichtete, wurde der Brite schon am 24.09. bei der vierten „Monte-Carlo-Gala für die Gesundheit der Erde“ für seinen Einsatz für die Rainforest Foundation geehrt. Diese Stiftung hat der heute 68-Jährige Ende der 80er-Jahre zusammen mit seiner Frau Trudie Styler und einigen anderen gegründet.

Laut der Website der Gala sagte Prince Albert II of Monaco in seiner Asnprache: „Wir haben viel darüber nachgedacht, ob wir diese Veranstaltung abhalten sollen oder nicht, da die anhaltenden Bedenken und Gesundheitsprobleme im Vordergrund stehen. Das Engagement aller am Schutz unseres Planeten beteiligten Personen und von Ihnen allen … hat uns jedoch dazu veranlasst, diese Entscheidung zu treffen. Und wir haben dies getan, weil die herausfordernde Situation, in der wir am besten leben, die Umweltkrise nicht auslöscht. Unsere Gesundheit hängt von der Gesundheit der Umwelt ab, in der wir leben. Deshalb müssen wir mehr denn je unsere Bemühungen und Maßnahmen fortsetzen, um unseren Planeten für zukünftige Generationen zu schützen.“

Der Preis ging 2019 an Robert Redord, 2018 an Orlando Bloom und 2017 an Leonardo DiCaprio. Die Gala dient dem Zweck, Spendengelder zu akquirieren. Die Gelder werden dann wohltätigen Umwelt-Organisationen zugeführt, wie zum Beispiel Meeresschutzprogrammen.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos