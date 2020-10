Stormzy nominiert für einen Designpreis

Stormzy trug bei seinem Auftritt beim Glastonbury Festival 2019 eine stichsichere Weste mit schwarz-weißem Union Jack. Auch auf dem Cover seines Albums „Heavy Is The Head“ hält der britische Rapper das Kleidungsstück in der Hand. Sie soll ein Hinweis auf die steigende Zahl von Messerangriffen in Großbritannien sein.

Jetzt ist eben diese Weste für einen großen Designpreis nominiert. Das berichtet „BBC Radio1“. Sie schreiben in einem „Instagram“-Beitrag: „Die von Banksy entworfene und während der Aufführung von Stormzys Glastonbury 2019 getragene Weste ist für den Preis ‚Beazly Designs of the Year‘ nominiert.“

Foto: (c) Landmark / PR Photos