„Sunrise Avenue“: Samu Haber und das persönliche Album

Vor drei Jahren haben „Sunrise Avenue“ ihr Album „Heartbreak Century“ herausgebracht. Und für Frontmann Samu Haber wird diese Platte immer etwas ganz Besonderes sein.

Auf „Instagram“ schrieb der Rocker dazu: „Alle Alben von ‚Sunrise Avenue‘ haben einen besonderen Platz in meinem Herzen, aber dieses hier ist für mich persönlich das Kronjuwel, das beste von allen, das persönlichste und ehrlichste. (…) Wunderschön so wie es ist. Ich haben für drei Minuten und 32 Sekunden meine Augen geschlossen und mit meinen Lieblingssong des Albums angehört und mich wieder daran erinnert, wie viel Glück ich habe, wohin mich meine Abenteuer überall geführt haben. Dieses Leben ist ziemlich großartig mit all seinen Höhen und Tiefen, aber Momente wie diese lassen mich daran glauben, dass es genug Gutes in der Welt gibt, um all das Böse zu überwinden. P.S.: Vielen Dank, Leben!“

Über all die Höhen und Tiefen in seinem Leben erzählt Samu Haber übrigens auch in seiner Biografie „Forever Yours“.

Foto: (c) Ville Juurikkala