T.V. Smith: Neues Album

Das britische Punk-Urgestein T.V. Smith meldet sich mit neuer Musik zurück: Am 27. November bringt der Sänger sein Album „Lockdown Holiday“ heraus, das auf dem Label „JKP“ der „Toten Hosen“ heraus. Laut Frontmann Campino ist Smith nicht nur ein Vorbild, sondern auch ein Freund, berichtet „Check Your Head“. Wie der Albumname erahnen lässt, entstand die Platte während Corona im Heimstudio des Musikers. Campino sagte zur Albumveröffentlichung: „Dass T.V. Smith die Zeit der Krise aus dem Stegreif in große Kunst übersetzt, zeigt einmal mehr seine unglaublichen Fähigkeiten als Texter. Für die ‚Toten Hosen‘ ist er seit vielen Jahren Freund und Vorbild – wir sind stolz, ‚Lockdown Holiday‘ bei unserer kleinen Plattenfirma zu veröffentlichen.“

Hier die Tracklist:

1. The Lucky Ones

2. Bounce Back

3. Artificial Flowers

4. Fake News

5. Lockdown Holiday

6. Send In The Clown

7. The Race For Last Place

8. Join The Mainstream

9. Let’s Go Back To The Good Old Days

10. I Surf The Second Wave

11. Going Nowhere Fast

Foto: (c) LooMee TV