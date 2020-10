Taylor Swift: Gitarre wird für wohltätigen Zweck versteigert

Im September hat Taylor Swift bei den Academy Of Country Music Awards erstmals ihren Song „Betty“ live gesungen. Dabei wurde sie lediglich von ihrem eigenen Gitarrenspiel und einem Mundharmonika-Spieler begleitet. Und eben diese Gitarre hat Swift jetzt handsigniert, damit sie für den guten Zweck versteigert wird. Das berichtet unter anderem der „Musikexpress“.

Bei der Auktion „Nashville: An Auction To Benefit ACM Lifting Lives Covid-19 Response Fund“ gehen, wie der Veranstaltungsname verrät, alle Erlöse an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Musikindustrie, die von der Pandemie betroffen sind. Es wird erwartet, dass die Gitarre 40.000 US-Dollar bringt.

Der „Musikexpress“ schreibt außerdem: „Neben Swifts Akustik-Gitarre sind außerdem Schätze von Bradley Cooper und Dolly Parton bei der Auktion vertreten. So kann die Gibson-Gitarre erworben werden, die Cooper an der Seite von Lady Gaga bei den Proben und Dreharbeiten zu ‚A Star Is Born‘ verwendete.“

Foto: (c) Universal Music / Beth Garrabrant