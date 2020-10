Taylor Swift hilft Fan zum Uni-Traum

Taylor Swift hat mit einer Spende von fast 23.000 Pfund Dollar einem Fan ermöglicht, ihre Traum-Universität zu besuchen. Und dafür bedankte sich Vitoria Mario via „Twitter“.

Die 18-Jährige postete ein Video, in dem sie sagt: „Ich habe vor kurzem eine große Spende von Taylor Swift erhalten. Da ich keine Möglichkeit habe, sie direkt zu kontaktieren, habe ich dieses Video gemacht, um ihr zu sagen: ‚Vielen Dank, Taylor für deinen großen Einfluss auf mein Leben und dafür, dass du mir gegenüber so großzügig und nett bist!‘“

Vitoria Mario studiert dank Taylor Swift Mathematik an der University of Warwick in Warwick, England.

Foto: (c) Universal Music