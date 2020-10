Taylor Swift: Sie wählt Joe Biden

Die sonst so Politikscheue Taylor Swift macht sich dieses Mal sehr deutlich für die anstehende US-Präsidentschaftswahl stark.

Auf „Instagram“ schreibt sie jetzt: „Ich habe mit dem ‚V Magazine‘ darüber gesprochen, warum ich für Joe Biden als Präsident stimmen werden. Ich freue mich so sehr, dass die Ausgabe in der Nacht der Vize-Debatte herauskommt. Ich werde sie anschauen und Kamala Harris unterstützen, in dem ich sehr viel den Fernseher anschreie. Und ich habe auch maßgefertigte Kekse.“ Dazu präsentierte Swift ein Foto, auf dem sie auf einem Tablett Kekse präsentiert, auf denen deutlich zu lesen ist: „Biden Harris 2020“.

Seit ein paar Jahren macht Taylor Swift sehr viel deutlicher, wie sie zum Thema Politik steht.

Foto: (c) LVN / PR Photos