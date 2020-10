„The Magic Gang“ arbeiten immer an neuem Material

Ende letzter Woche (23.10.) haben „The Magic Gang“ ihre Fans mit ihrer neuen Single „Somebody Like You“ überrascht und damit direkt nach der Veröffentlichung ihres Albums „Death Of The Party“ nachgelegt.

Die Band selbst sagte laut „Warner Music“ dazu: „Obwohl wir gerade unser Album veröffentlicht haben, arbeiten wir nonstop an neuem Material. Also dachten wir uns, wieso warten?”

Im Sommer (28.08.) erschien das aktuelle Album „Death Of The Party“ von „The Magic Gang“.

Foto: (c) Roger Deckker / Warner Music