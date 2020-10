„The Velvet Underground“ bekommen Doku

Bereits 2017 verkündete Regisseur Todd Haynes, dass er an einem Dokumentarfilm über „The Velvet Underground“ arbeitete.

Jetzt scheint dieser tatsächlich fertig zu sein. „Apple“ hat sich gleich die Rechte an dem Film gesichert, das heißt, die Doku wird auf „Aplle TV +“ Premiere feiern. „Variety“ berichtet, dass Todd Haynes in dem Film die Band zugleich zeitgemäß und trotzdem zeitlos zeigen wird. Außerdem wird es literarisch, doch realistisch und gleichermaßen in der Hoch- wie in der Straßenkunst verwurzelt.

Wann genau die Doku zum Streamen bereit steht, ist aktuell noch nicht bekannt. Auf einen Trailer müssen wir ebenfalls noch warten.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos