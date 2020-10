„The White Stripes“ kündigen offizielle Best-of-Platte an

Schon bald gibt es die erste offizielle und noch nie dagewesene Sammlung von „The White Stripes“.

Wie „We Share A Lot“ berichtet, erscheint am 04. Dezember die Best-of-Platte „The White Stripes Greatest Hits“. Darauf befinden sich 26 ihrer besten Songs – „von Flashbacks der Neunziger und den Hymnen der frühen 2000-er, über die meisterhaften MTV Moon-Man Momente und Grammy-gekürte Giganten, bis hin zu weltweiten Stadionhits“, heißt es in der Pressemitteilung. Bisher ist allerdings nur ein Track bekannt, der Song „Ball and Biscuit“. Der Rest wird es an einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

„The Whites Stripes“ haben sich im Februar 2011 offiziell aufgelöst.

