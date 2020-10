Tom Felton über „Harry Potter“-Reunion: „Ich versuche, alle Oldies zusammenzubringen“

Nicht nur Fans würden sich über ein Wiedersehen von Harry, Ron, Hermine und Draco freuen, sondern auch die Schauspieler der Filmfiguren. Die Rede ist natürlich von den „Harry Potter“-Darstellern. Tom Felton, der den Antagonisten Draco Malfoy spielte, hofft, dass er mit seinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen eine digitale Feier zum 19. Jahrestag des ersten Potter-Filmes abhalten kann.

Gegenüber „Entertainment Tonight“ sagte er: „Ich habe neulich die Weasley-Zwillinge [Oliver und James Phelps] getroffen. Wir sind Golfen gewesen. (Ich) chatte immer mit vielen Leuten auf WhatsApp und bleibe mit ihnen in Kontakt und stelle so sicher, dass alles in Ordnung ist. Es war schön, weil am 14. November das 19-jährige Jubiläum ist, also plane ich eine Art digitales Fest. Ich versuche, alle Oldies wieder zusammenzubringen, um den Erfolg wirklich zu feiern.“

Harry und Ron, alias Daniel Radcliffe und Rupert Grint, sind übrigens erwachsen geworden. Letzterer ist in diesem Jahr zum ersten Mal Vater geworden und Radcliffe findet es verrückt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos