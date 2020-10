Tom Grennan über sein zweites Studioalbum „Evering Road“

Tom Grennan hat sein zweites Studioalbum „Evering Road“ vorgestellt. Trotzdem müssen sich Fans noch etwas gedulden: es kommt erst am 05. März 2021. Laut Pressemitteilung ist das Album „ein Zentrum der Liebe, des Herzschmerzes und der Erlösung.“ Das verrät auch der Titel: Das Album ist nämlich nach der Adresse in East London benannt, wo Tom mit seiner Ex-Freundin gewohnt hat.

Für den 25-Jährigen war die Arbeit an der Kollektion wie eine Therapie. In der Pressemitteilung wird er zitiert: „Dieses Album war eine so therapeutische Erfahrung, dass es mir durch eine der schwierigsten Zeiten meines Lebens geholfen hat. ‚Evering Road‘ dokumentiert für mich eine Übergangsphase, in der ich das Gefühl hatte, so viel gelernt zu haben und zu einem neuen Mann herangewachsen zu sein, um mich in einen neuen ruhigen und positiven Raum zu begeben. Gospel und Soul haben mich während dieses Albums sehr beeinflusst, für mich ist es so emotional und doch erhebend, und ich wollte diese DNA durch meine Musik übersetzen. Ich freue mich darauf, dass die Leute es hören, also kann es hoffentlich eine Art Rettungsboot für mindestens eine andere Person sein.“

Hier die Trackliste für „Evering Road“:

1. If Only

2. Something Better

3. Little Bit Of Love

4. Amen

5. It Hurts

6. Never Be A Right Time

7. This Is The Place

8. Sweeter Then

9. Make My Mind Up

10. Second Time

11. You Matter To Me

12. Oh Please

13. I Don’t Need A Reason

14. Love Has Different Ways To Say Goodbye

Foto: (c) Landmark / PR Photos