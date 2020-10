Tom Grennan über seine neue Single „Amen“

Tom Grennan hat die dritte Single aus seinem kommenden Album „Evering Road“ veröffentlicht. Sie heißt „Amen“ und in einer Pressemitteilung sagt er über den Song:

„Es geht darum, in einem internen Kampf zu sein, sei mit dir selbst, etwas oder jemand anders. In meinem Fall kämpfte ich mit meiner Beziehung und traf Entscheidungen darüber, was ich eigentlich wollte. Ich bin kein religiöser Mann, aber wir alle glauben und finden unsere Befreiung in etwas. Sei es Familie, Freundschaft, Freiheit, Fußball.“

Tom Grennan wird im kommenden April übrigens auch eine Europatour starten.

