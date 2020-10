Tommy Lee rettet auch Ameisen

Tommy Lee ist nicht nur mit Leib und Seele Musiker, sondern auch ein großer Tierfreund.

Im Interview mit der „Berliner Zeitung“ verriet er, ob er sich eher als Katzen- oder als Hundemensch sieht. Dazu sagte der 58-Jährige: „Oh, ich liebe Hunde. Katzen mag ich auch, allerdings eher Großkatzen. Aus irgendeinem Grund scheinen mich Hauskatzen nicht zu mögen. Ich möchte sie immer streicheln, aber sie hauen sofort ab, wenn ich in ihre Nähe komme. Ich will sie ja lieben, aber irgendwie wollen sie mich nicht lieben. Ich bin so ein Typ, der Ameisen beiseite setzt, damit niemand auf sie tritt.“

Der Musiker verriet auch, dass er schon immer ein großer Tierfreund war: „Ich habe mein ganzes Leben mit Tieren verbracht. Ich wuchs Seite an Seite mit Hunden auf, außerdem hatten wir Schildkröten und einen Affen, einen kleinen Klammeraffen. Sie glauben gar nicht, wie cool es ist, wenn du jung bist und mit einem Affen durchs Haus wetzen kannst.“

Foto: (c) PR Photos