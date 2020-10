Tommy Lee über die Rock’n‘Roll Hall of Fame

Tommy Lee würde gerne in die Rock’n‘Roll Hall of Fame aufgenommen werden. Obwohl sein „Mötley Crüe“-Bandkollege Nikki Sixx zuvor behauptete, die Band sei angeblich aufgrund ihrer Aktionen in der Vergangenheit daran gehindert worden.

In einem Interview mit dem „CLE“ Podcast sagte Tommy: „Ich verstehe Nikki, weißt du? Es gibt eine Menge Leute, denen er nicht zustimmt, und ja, dem stimme ich vielleicht auch nicht zu. Und es scheint, als ob jetzt jeder da drin wäre. Ich verstehe, dass er darüber enttäuscht ist. Aber am Ende des Tages wäre es für mich trotzdem eine große Ehre. Weil es eine Menge Leute gibt, die es verdienen, dort zu sein. Ich würde es nicht aus dem Bett werfen.“ Warum er glaubt, dass sie bisher nie nominiert wurden, fügte Tommy hinzu: „‘Mötley‘ war schon immer eine solche Band, die einfach (a) nicht weggeht und (b) mit einigen dieser Leute mit solchen Sachen immer an die Köpfe stieß.“

Tommy Lee will übrigens nach Europa auswandern, wenn Donald Trump die Wahl in den USA gewinnt.

