Top-Model Toni Garrn ist unter der Haube

Topmodel Toni Garrn und der britische Schauspieler Alex Pettyfer haben geheiratet.

Das teilte das Paar am Sonntag (04.10.) via „Instagram“ mit. Sie posteten Fotos, auf denen das Ringe-Tauschen zu sehen ist. Die 28-Jährige schrieb dazu: Jetzt kannst du mich wirklich Ehefrauchen nennen.“ Dazu setzte sie ein Herz-Emoji. Ihr frischgebackener Gatte kommentierte mit: „Mr & Mrs Pettyfer“. Vor zehn Monaten hatten sich die Beiden verlobt. An Silvester 2019 schrieb Garrn via „Instagram“: „Am Weihnachtsabend überraschte mich mein Liebster auf Knien mit der Bitte, für immer sein zu sein.“ Pettyfer schrieb: „Manche Menschen heiraten ihren Freund, manche ihren Seelenverwandten. Ich habe beides.“

Vor ihrer Beziehung mit Alex Pettyfer war Toni Garrn mit dem US-Basketballspieler Chandler Parsons zusammen. 2013/2014 war sie mit Schauspieler Leonardo DiCaprio liiert.

Foto: (c) Laurent Koffel / PR Photos