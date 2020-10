Ty Dolla $ign: Neuer Song mit Post Malone

Ty Dolla $ign hat einen neuen Songs am Start. „Spicy“ heißt das gute Stück und dafür hat sich der 38-Jährige niemand Geringeren als Post Malone ins Boot geholt. Begleitet wird der neue Track von einem dazugehörigen Lyric-Video auf „YouTube“.

Im Gespräch mit Zane Lowe für „Apple Music“ sagte Ty, dass es dieses Mal überraschend schwierig gewesen war, mit Post Malone zu arbeiten: „Ich war ein bisschen ungeduldig, weil er und ich mit der Arbeit an dem Track bereits letztes Jahr begonnen hatten. Also sagte ich zu ihm: ‚Beende deine verdammte Strophe. Schick sie mir. Schick sie mir. Schick sie mir.‘ Und er meinte: ‚Ok, nächste Woche‘, und dann wieder ‚Ok, kommenden Montag.‘ Und irgendwann dachte ich mir: Oh Mann, ich will dir nicht das Gefühl geben, dass ich dich zu sehr unter Druck setze. Also hat Sal, mein Manager, das für mich erledigt.“

Ty Dolla $ign hatte bereits mit Post Malone für dessen Album „Psycho“ aus dem Jahr 2018 zusammengearbeitet.

Foto: (c) Glenn Francis / PR Photos