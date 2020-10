Ty Dolla $ign über sein kommendes Album

Die Fans von Ty Dolla $ign dürfen sich freuen: Bereits heute (23.10.) erscheint das neue Album „Featuring Ty Dolla $ign“ ihres Idols. Als ersten Vorgeschmack darauf hatte der Rapper bereits mit seiner Single „By Yourself“ überzeugt, berichtet „Warner Music“. Zudem verspricht er: „Es hält wirklich für jeden etwas bereit. Es versammelt einige der begabtesten Freunde auf einigen der besten Songs, die ich in meiner Karriere gemacht habe.“

Hier die Tracklist:

1. “Intro”

2. “Status”

3. “Temptations” feat. Kid Cudi

4. “Serpentwithfeet Interlude”

5. “Spicy” feat. Post Malone

6. “Track 6” feat. Kanye West, Anderson .Paak, and Thundercat

7. “Freak” feat. Quavo

8. “Double R” feat. Lil Durk

9. “Expensive” feat. Nicki Minaj

10. “Burna Boy Interlude”

11. “Tyrone 2021” feat. Big Sean

12. “It’s Still Free TC”

13. “Real Life” feat. Roddy Ricch and Mustard

14. “Nothing Like Your Eyes”

15, “By Yourself” feat. Jhené Aiko and Mustard

16. “Universe” feat. Kehlani

17. “Lift Me Up” feat. Future and Young Thug

18. “Time Will Tell”

19. “Dr. Sebi”

20. “Powder Blue” feat. Gunna

21. “Everywhere”

22. “Slow It Down”

23. “Your Turn” feat. Musiq Soulchild, Tish Hyman, and 6LACK

24. “Return”

25. “Ego Death” feat. Kanye West, FKA Twigs, and Skrillex

Foto: (c) Warner Music