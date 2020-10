Ty Dolla $ign verrät, wann das neue Album kommt

Schon bald gibt es neue Musik von Ty Dolla $ign, denn der 38-Jährige plant, am 23. Oktober ein neues Album zu veröffentlichen. Das und den Titel samt Erklärung gab er via Social Media bekannt. Demnach wird es „Featuring Ty Dolla $ign“ heißen.

Er schrieb: „Ich bin mit der Gabe der Zusammenarbeit gesegnet. Nicht jeder Künstler kann mit einem anderen Künstler zusammenarbeiten und das Endprodukt zu etwas Unglaublichem machen. Viele Leute haben gesagt, wenn sie einen Song sehen, der sagt: ‚mit Ty Dolla $ign‘, wissen sie, dass es heiß ist. So demütig ich auch bin, wenn ich das höre, kann ich nicht sagen, dass ich nicht einverstanden wäre. Bei meiner Herangehensweise an Musik ging es immer um Frequenzen, Emotionen und Energie. Wenn ich zusammenarbeite, sei es für mein Projekt oder für das eines anderen, geht es immer darum, dass die Frequenz passt. (…) Statt zu wählen, wer der heißeste Künstler ist oder wer die meisten Streams liefert, wähle ich, welche Künstlerfrequenz am besten für den Song geeignet ist.“

Zu seinem Song „Expensive“ passte übrigens nur Nicki Minaj.

