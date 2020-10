„U2“: Heute erscheint Neuauflage von „All That You Can’t Leave Behind“

Ab heute (30.10.) präsentieren „U2“ die Neuauflage ihres Erfolgsalbums „All That You Can’t Leave Behind“. Anlass ist das 20-jährige Jubiläum der Platte. Zudem lädt die Band, wie „Universal Music“ berichtet, heute auch zu einer gemeinsamen Watch-Party um 19 Uhr ein.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels dazu: „Zur Feier des Tages haben alle Fans die Möglichkeit, das gesamte Konzert der “Elevation Tour” aus dem Jahr 2001 in Boston, Massachusetts zu sehen. Während der zweistündigen Show wird es viele Abstimmungen, Interaktionen und Gewinnspiele geben. Obendrein beantworten Adam und The Edge über Social Media unter dem Hashtag #ATYCLB vorab gestellte Fragen.“

Das Album „All That You Can’t Leave Behind“ von „U2“ erreichte im Veröffentlichungsjahr 2000 in 32 Ländern Platz eins und wurde mit sieben Grammys ausgezeichnet.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos