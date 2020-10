UK: Mick Jagger gehört zu den gefährlichsten Promi-Suchbegriffen

Nach seinem Idol zu googlen, kann manchmal schwerwiegende Folgen habe. Wie die Sicherheitsfirma „McAfee“ jetzt herausgefunden hat, ist der „Rolling Stones“-Frontmann in Großbritannien unter den Top Five der gefährlichsten Promi-Suchbegriffe. Bei der Suche nach Jagger werden nämlich besonders gerne Malware oder Viren in den Ergebnissen versteckt.

Raj Samani von „McAfee“ erklärte laut dem „Rolling Stone“ dazu: „Wir wissen, dass Online-Kriminelle die Faszination der Verbraucher für die Promi-Kultur nutzen, um ahnungslose Fans auf bösartige Websites zu locken. Die installieren dann wiederum Malware auf ihren Geräten. Es ist also keine Überraschung, dass Jagger als einer der beliebtesten nationalen Schätze Großbritanniens ganz oben auf der Liste prangt. Cyber-Kriminelle wenden betrügerische Praktiken an, wie zum Beispiel gefälschte Websites, die vorgeben, kostenlose Inhalte anzubieten. Deshalb müssen die Fans wachsam bleiben.“

Mick Jagger ist übrigens nicht auf Platz eins der Liste der zehn gefährlichsten Promi-Suchbegriffe. Vor ihm stehen noch andere. Hier ist die komplette Top Ten:

1. Graham Norton

2. Ricky Gervais

3. Tom Hardy

4. Ruth Jones

5. Sir Mick Jagger

6. Margot Robbie

7. Idris Elba

8. Kate Moss

9. Bella Hadid

10. Mary Berry

