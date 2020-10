Unschlagbares Trio: Ross Antony, Marcella Rockefeller und Faso

Was kommt raus, wenn Ross Antony gemeinsam mit Marcella Rockefeller und Faso Musik macht? Die Antwort ist „Heller“. Gerade, weil es ein Re-Release ist, hat sich Ross Antony über die Zusammenarbeit gefreut.

„Knittel-PR“ zitiert den 46-Jährigen: „Marcella & Faso habe ich auf der ‚SWR CSD Comedy Party‘ kennengelernt und mich gleich in ihren Song verliebt. Dass die beiden mich nun gefragt haben, ob ich nicht auch bei einer neuen Version dabei sein will, hat mich nicht nur gefreut – ich bin praktisch ‚ausgerastet‘. Der Song macht einfach gute Laune und die brauchen wir in den Zeiten jetzt erst recht, oder?“

Ross Antony trauert übrigens um seine Hündin Inca. Sie ist im Juli gestorben.

Foto via MCS