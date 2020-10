Usher: Das Baby ist da!

Usher ist zum dritten Mal Vater geworden. Der Musiker und seine Freundin Jenn Goicoechea durften zusammen ein kleines Mädchen begrüßen. Sie trägt den Namen Sovereign Bo Raymond.

Das bestätigte der 41-Jährige via „Instagram“. Er postete ein Bild von der Hand der Tochter, die den Finger ihres Vaters hielt und schrieb: „Wir fühlen uns gesegnet und voller Liebe mit der Ankunft unseres schönen Mädchens, Sovereign Bo Raymond. ‚Isn´t She Lovely‘ von Stevie Wonder läuft auf Repeat!“

Sovereign ist das übrigens das erste Kind für Usher und Jenn. Für den 41-Jährigen ist sie aber bereits das dritte Kind. Mit seiner Ex-Frau hat er die Söhne Usher Raymond V und Naviyd Ely Raymond.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos