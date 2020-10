Vanessa Hudgens und Kylie Jenner zum Verwechseln ähnlich

Ist das Kylie Jenner oder Vanessa Hudgens? Letztere hat via „Instagram“ ein Selfie geteilt, auf dem sie mit leicht geschmollten Lippen und geneigtem Kopf bereitet in die Kamera guckt. Dabei scheint sich die Sängerin sich auf Halloween vorzubereiten. Sie trägt nämlich Elfenohren. Die 31-Jährige betitelt das Bild mit den Worten: „Ich wusste nie, dass Elfenohren so ein Muss sind.“

Ihre Fans sind verblüfft von der Ähnlichkeit zu Kylie Jenner und schreiben dazu: „Ich dachte für eine Sekunde, du wärst Kylie.“ Ein anderer schreibt: „Wow, glaubt sonst noch jemand, dass sie wie Kylie Jenner aussieht?“

Vanessa Hudgens hat übrigens eine Menge Spaß beim Sport. Sie macht dort aber alles anders als ihr Trainer es sagt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos