Es kommt etwas von Vanessa Mai, das steht fest. Doch was nur, das ist nicht bekannt und die Schlagersängerin will das offenbar auch noch nicht verraten. Stattdessen teasert sie ihre Fans auf „Instagram“ weiter.

Dort postete die 28-Jährige in ihrer Story einen kurzen Clip, in dem sie frech in die Kamera zwinkert. Dazu schrieb Mai: „Etwas geht vor sich.“ Mehr Infos gab es nicht.

Das neue Album von Vanessa Mai „Mai Tai“ erscheint übrigens am 26. März 2021.

Foto: (c) Sandra Ludewig