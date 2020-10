Vanessa Mai in Weihnachtsstimmung

Kaum ist der Herbst da, denken alle an Weihnachten. Es sind aber noch 82 Tage bis Heiligabend. Die Weihnachtsstimmung kann trotzdem nicht früh genug kommen, denkt sich Vanessa Mai.

Zusammen mit der Photographin, Stylistin und Choreografin Anelia Janeva hat sie in einem Video zu „It´s Beginning to Look a Lot Like Christmas“ getanzt. Das Ganze hat sie auf ihrem „Instagram“-Kanal geteilt. Und ihre Fans freuen sich über diese kleine Tanzeinlage. Einer schreibt: „Tanz du schon oder dekorierst du schon?“ Ein anderer schreibt: „Die Weihnachtsstimmung kommt langsam, aber sicher.“

Übrigens: Das siebte Album von Vanessa Mai kommt am 26.03.2021 – also nach Weihnachten.

Foto: (c) Sony Music