Vanessa Mai: Neue Single mit…

Vanessa Mai hat eine neue Single am Start: Die Schlagersängerin hat ja bereits vor einigen Tagen angekündigt, dass sie es bald was Neues von ihr gibt und jetzt ist es soweit.

Am Freitag (23.10.) erscheint ihre Single „Mitternacht“, wie sie jetzt via „Instagram“ verrät. Und dabei ist sie nicht allein: Unterstützt wird Mai von Rapper Fourty. Neben dem Coverfoto der Single schrieb die 28-Jährige: „‘Mitternacht‘ mit @itsfourty, der zweite Song aus meinem kommenden Album ‚Mai Tai‘, erscheint am Donnerstag um 23:59 Uhr!“

Das neue Album von Vanessa Mai „Mai Tai“ erscheint übrigens am 26. März 2021.

Foto: (c) Sony Music / Katja Kuhl