Vanessa Mai singt Titelsong für „Netflix“-Film

„Die bunte Seite des Monds“ – so heißt ein neuer animierter Film von „Netflix“. Und Vanessa Mai hat den dazugehörigen Titelsong geliefert. Das teilte sie jetzt via „Instagram“. In einem kurzen Video ist die Protagonistin Fei Fei zu erkennen, wie sie zum Mond blickt. Dazu erklingt das Lied „Fort von hier“. Mai singt: „Könnte ich doch fliegen, ganz weit fort von hier. Ich will zu dem Ort da draußen, wo der Traum meiner Kindheit wohnt.“

Im Film kann Fei Fei fliegen, denn sie baut sich ein Raketenschiff, um die Mondgöttin zu treffen. Ihren „Instagram“-Post betitelt Mai mit den Worten: „Am 23. Oktober startet ‚Die bunte Seite des Monds‘ weltweit exklusiv auf ‚Netflix‘.“

Vanessa Mai ist übrigens auch schon in Weihnachtsstimmung.

Foto: (c) Sony Music / Katja Kuhl